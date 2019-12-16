Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус (депутат від фракції "Слуга народу") встановив диктатуру в комітеті і відмовився вислухати на засіданні представників інвесторів щодо компромісного законопроекту стосовно реструктуризації "зеленого" тарифу (№2543).

Про це заявила народний депутат України Ірина Верещук.

"Звичайно, що шокована. По-перше, яка низька політична культура проведення таких комітетів, коли людям, депутатам не дають слова, не дають права задати питання, а потім почути на них обґрунтовані відповіді… Пан Герус, напевно, не розуміє, що нашими роботодавцями є суспільство, ринок, бізнес, ті інвестори, які працюють в Україні, які розраховують на наші гарантії як влади, що їхні права не будуть обмежені, вони не будуть обтяжені, а, навпаки, гарантовані і підтримані державою", - сказала Верещук.

Депутат наголосила, що на засіданні енергетичного комітету не відбулось реальної дискусії по законопроекту щодо "зеленого" тарифу, зокрема, голова комітету Андрій Герус не дозволив висловити свою думку представникам інвесторів, які розвивають альтернативну енергетику в Україні.

"Дискусія, яка би мала бути сьогодні, так, емоційною і бурхливою, але мала би бути, ми перетворюємо це все в монологи тільки тих, хто хоче щось сказати, і абсолютно не чуємо людей, які хочуть аргументовано відповісти або задати навіть питання міністру чи представнику міністерства. У нас сьогодні асоціації, які прийшли, ми апелюємо до людей, які прийшли, не можуть сказати слова. Але ми на сьогодні позбавлені реальної дискусії", - зазначила Верещук.

Вона зазначила, що компромісний законопроект 2543 ініційований депутатами від парламентської більшості, і закликала голову комітету Андрія Геруса до діалогу з представниками бізнесу.

"Давайте розмовляти. Чому ви заперечуєте таку можливість людям, які тут присутні? Ви на сьогодні встановлюєте правила. Це диктатура? Чи у нас все-таки демократія? До вас звертаються члени комітету, ви не даєте слова сказати, не даєте питання задати. Ну так же не можна. Ми – представники монобільшості. Ми маємо показувати приклад. Який ми приклад показуємо? У нас ініціатор наша колега з монобільшості. Ви навіть не хочете чути. Що це за робота?", - наголосила Верещук.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу. На засіданні Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроект не знайшов підтримки депутатів.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація у зверненні до голів комітетів ВР з питань економічного розвитку та з питань енергетики та ЖКП закликала підтримати законопроект №2543, зазначаючи, що його ухвалення дозволить зберегти інвестиційну привабливість галузі відновлюваної енергетики та залучити в її розвиток 4 млрд євро інвестицій.