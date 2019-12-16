Чим французькі протестувальники відповіли на поступки влади? Як у Новій Зеландії шукають жертв раптового виверження вулкана? Та скільки може коштувати бейсбольна битка? Про це та більше - у нашому огляді.

У Франції 12 день страйкують проти пенсійної реформи. Ранкової години пік у районі Парижа зафіксували рекордні затори 630 кілометрів. Урядовці закликали припинити страйк. Натомість до бюджетників долучилися водії вантажівок, що блокують дороги в країні.

Тож попри запропоновані пом'якшення законодавчих змін, протестувальники не здаються. Уряд, нагадаю, хоче підвищити пенсійний вік до шістдесяти чотирьох років, а також скасувати доплати певним категоріям.

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Шестеро людей загинули ще близько сотні постраждали унаслідок масових протестів у Індії. У деяких регіонах влада вимкнула інтернет та запровадила комендантську годину. Люди невдоволені новим законом про громадянство. Він передбачає, що біженці не мусульмани з Афганістану, Пакистану та Бангладеш, які втекли в Індію через релігійні переслідування до 2015 року, мають право отримати індійський паспорт.

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Через сильний смог у столиці Ірану закрили школи. Рівень забруднення повітря перевищив норму вшестеро. Окрім навчання також скасували спортивні заходи. Щоб зменшити шкідливі викиди, у столиці обмежили рух легковиків і заборонили в'їзд вантажівок. Також довкола міста зупинять усі роботи на численних піщаних кар'єрах.

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У Китаї з'явився найбільший у світі об'єкт, надрукований на три-де принтері. Інженери створили стіну, що захищає узбережжя від повеней. 500-метрова конструкція складається з окремих елементів. Автори кажуть, проєкт - дешевший і простіший, ніж традиційна дамба. Для його втілення не довелося міняти берегову лінію, тому він не нашкодить довкіллю.

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У Новій Зеландії триває ризикована операція: шукають жертв виверження вулкана на острові Вайт. Унаслідок пробудження вогняної гори тиждень тому загинули 18 людей - туристи з різних країн і двоє місцевих гідів. Ще 18 зазнали тяжких опіків.

За оцінками сейсмологів, викиди лави можуть повторитися будь-якої миті. Через це пошукові роботи розпочали тільки в п'ятницю. Нині спецпризначенці намагаються дістатися тіл двох останніх жертв виверження. Острів Вайт досі був одним із найпопулярніших туристичних маршрутів, куди круїзні лайнери привозили тисячі відвідувачів.

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Бейсбольна битка - за мільйон доларів. У Каліфорнії за рекордну суму продали знаряддя спортивної легенди минулого сторіччя Джорджа Германа Рута, на прізвисько Бейб. Саме цією биткою Рут грав у знаковому матчі 1923 року, а 1940 подарував її другові. Хто саме виклав кругленьку суму за цей лот невідомо.

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Червоні плавки, купальники й ковпаки. Кілька десятків людей напередодні вийшли на вулиці Будапешта, щоб долучитися до 17 щорічного забігу оголених Санта-Клаусів. Долаючи дистанцію, вони час від часу зупинялися, щоб станцювати, розім'ятися та почастувати перехожих солодощами. Попри зимну передріздвяну погоду - учасники забігу стверджували, що зовсім не відчували холоду.