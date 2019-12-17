У Мукачеві військові вимагають надати їм обіцяне житло [ Редактировать ]
У Мукачеві військові та ветерани вже кілька років чекають на власне житло. Людям обіцяли, що цьогоріч дім на сорок одну квартиру добудують. Та, як виявилося радіти зарано. Чому - дізнавалася Мар'яна Мартин.
Військовий Андрій Сінельник показує двокімнатну квартиру в Мукачеві. Це житло мрія його сім'ї. Чоловік уродженець Полтави, служить на Закарпатті, воював у АТО. Має двох дітей і вже 20 років живе в орендованому помешканні, чекає своєї черги на власне житло. Коли у 2008 Міноборони розпочало будівництво багатоповерхівки для військовослужбовців, він був одним із претендентів на поселення.
"Або дитяча кімната або спальня, велика кімната тут можна б було зробити гостьову кімнату", - говорить Андрій Сінельник, учасник бойових дій у зоні АТО.
Будинок мали здати в експлуатацію ще 8 років тому. Та через брак фінансування роботи затягнулися. Цього року будівництво відновили. Руслан Прибит також один із тих, хто чекає на це житло. Проте нещодавно отримав лист із Міноборони: помешкання надаватимуть у тимчасове користування.
"Як нам стало відомо, ці два будинки будуть здані як штатно посадове, тоїсть воно буде виділено військово службовцям, закріплене за певними посадами і у випадку звільнення з цієї посади або переводу на інше місце служби військовослужбовецт повинен буде здати це житло", - говорить Валерій Стерник, підполковник запасу Мукачівського гарнізону.
У січні цього року в Міноборони ухвалили рішення провести експеримент. Ті помешкання, які планували дати військовим Мукачівського гарнізону на постійне проживання - закріпити за посадами. Це означає, що квартири отримають тільки чинні військовослужбовці, і тільки на час перебування на посадах. Вікторія Калужна не знаходить собі місця. Її чоловік зараз на Донбасі, а вона з трьома дітьми живе в службовому гуртожитку. Після повернення її чоловік має вийти на пенсію. Це означає, що сім'ї доведеться виселитися.
"Він прослужив 26 років в армії і дуже сподівався що він отримає квартиру якщо він зараз буде виходити на пенсію він не має права проживати в таких квартирах стає питання, де ми будемо проживати з дітьми", - говорить Вікторія Калужна, дружина військовослужбовця, учасника бойових дій.
Розчаровані військові вже написали звернення до президента і в міністерство оборони, сподіваються, що їх почують.
"Хватит ставить над нами эксперименты. Какой военнослужащий захочет служить в армии, если ему не дают квартиру. Я не выбирал город Мукачево, меня сюда направили, - иди служи. Дяденька, в Киеве у тебя есть квартира? А у меня нет, я должен скитаться. Дайте нам наши квартиры, хватит проводить над нами эксперименты", - говорить Владислав Бацура, військовослужбовець на пенсії.
Військові кажуть, боронити країну буде значно спокійніше, коли вони знатимуть, що їхні сім'ї не опиняться на вулиці.
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