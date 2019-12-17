В Австралії хлопчик врятувався від пожежі на батьківському автомобілі [ Редактировать ]
В Австралії 12-річний хлопчик утік від лісової пожежі автомобілем. Його батько і старший брат пішли допомагати вогнеборцям.
Коли підліток побачив, що полум'я підбирається до будинку, схопив свого собаку, сів за кермо машини і рушив якнайдалі від небезпеки. За кілька годин дитину знайшли рятувальники.
Рекордні лісові пожежі вирують на Зеленому континеті уже понад два місяці. Ситуацію погіршує аномальна спека та сильні суховії.
по теме
Австралійський Сідней знову оповив густий смог
Його причина - руйнівні лісові пожежі, що не вщухають в країні. Міська влада вже повідомила про критичний вміст дрібних часточок у повітрі мегаполісу
Австралія готується до небувалої спеки
Нині там температура більше 40 градусів. За прогнозами синоптиків, у північних штатах стовпчик термометра і далі підніматиметься
Рятувальники Австралії підпалами борються з лісовими пожежами
Щоб завадити просуванню полум'я, вогнеборці провели серію контрольованих підпалів назустріч пожежі
Лісові пожежі утворили вогняний смерч в Австралії
Рідкісне і вкрай небезпечне явище виникає через різницю тиску у розігрітому кількома осередками займання повітрі
Володимир Зеленський пообіцяв покарати порушників протипожежної безпеки
Президент України закликав підприємців не чекати перевірок, а самотужки подбати про пожежну безпеку в торговельних центрах, готелях і ресторанах