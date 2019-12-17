ЧП в метро Киева: пассажиры не смогли оплатить проезд и устроили погром [ Редактировать ]
В понедельник, 16 декабря, в Киеве, на станции метро "Площадь Льва Толстого" образовалась огромная очередь. Причиной том стал поломанный турникет для оплаты проезда картой. Пассажиры не смогли оплатить проезд и, сломав турникет, прошли бесплатно. Об этом сообщили очевидцы в одном из Telegram-канале города.
Пассажиры пожаловались на проблемы с оплатой на ряду других станций. По словам комментаторов, подобная ситуация возникла и на станции "Тараса Шевченко". Там также поломали турникеты и вход был технически заблокирован. Также проблемы с работой турникетов наблюдалась и на станции метро "Дорогожичи".
Причины, по которым система не работала, сейчас выясняют специалисты. На время, пока карточка киевлянина не работала, граждан льготной категории пропускали через ручные пункты контроля с предъявлением удостоверения.
Ранее сообщалось о том, что в харьковском метро полицейский открыл огонь.
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