Володимир Зеленський готується до зустріч ів Нормандському форматі

Завтра президент України збирає Раду національної безпеки та оборони - на закрите засідання. Щоб обговорити підготовку до зустрічі в Нормандському форматі - лідери України, Росії, Франції та Німеччини побачаться в Парижі вже в понеділок