Володимир Зеленський зустрівся із президентом Азербайджану [ Редактировать ]
Володимир Зеленський побачився із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Президент України вирушив до Баку із робочим візитом напередодні.
Офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля резиденції лідера Азербайджану.
Глави держав оглянули стрій роти почесної варти, потому пішли на переговори.
Очікується підписання двосторонніх угод, направлених на поглиблення співпраці між країнами в пріоритетних сферах, повідомив Офіс українського президента. Після перемов Зеленський і Алієв вийдуть на брифінг для ЗМІ.
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