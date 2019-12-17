Хлопчик з Австралії утік від лісової пожежі автомобілем [ Редактировать ]
В Австралії 12-річний хлопчик утік від лісової пожежі автомобілем. Його батько і старший брат пішли допомагати вогнеборцям. Коли підліток побачив, що полум'я підбирається до будинку, схопив свого собаку, сів за кермо машини і рушив якнайдалі від небезпеки.
За кілька годин дитину знайшли рятувальники. Рекордні лісові пожежі вирують на Зеленому континеті уже понад два місяці. Ситуацію погіршує аномальна спека та сильні суховії.
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