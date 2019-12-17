В киевском метро пассажиры поймали вора. Они решили устроить над ним самосуд. Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный" в Facebook.

Читайте также В Киеве поймали банду сутенеров (видео)

Мужчины достали вора из вагона и держали до прибытия полиции. Пассажир напал на вора и побил его. Ситуация произошла на станции метро Контрактовая.

Ранее сообщалось о том, что в харьковском метро полицейский открыл огонь.