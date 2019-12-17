В киевском метро пассажиры устроили самосуд (видео) [ Редактировать ]
В метро поймали вора / Фото: NewsOne
В киевском метро пассажиры поймали вора. Они решили устроить над ним самосуд. Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный" в Facebook.
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Мужчины достали вора из вагона и держали до прибытия полиции. Пассажир напал на вора и побил его. Ситуация произошла на станции метро Контрактовая.
Ранее сообщалось о том, что в харьковском метро полицейский открыл огонь.
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