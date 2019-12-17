В Кропивницком произошел бунт в следственном изоляторе. Об этом сообщает экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький в Facebook.

Заключенный напал на женщину, которая работает психологом. Он избил ее и призвал остальных заключенных к бунту.

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"Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок… Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, неуправляемая администрацией", - написал он.

Ранее сообщалось о том, что мужчина заработал в тюрьме миллион долларов.