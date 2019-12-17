У Казахстані в День Незалежності затримали близько сотні людей [ Редактировать ]
У Казахстані в День Незалежності затримали близько сотні людей. Активісти вийшли на акції пам'яті, присвячені протестам молоді в 1986 році та жертвам заворушень нафтовиків у Жанаозені у 2011. Такі ж акції пройшли в Нур-Султані та Алмати. Учасники тримали в руках антиурядові плакати проти політики Нурсултана Назарбаєва. Незмінний за останнє тридцятиріччя лідер нації - хоч і пішов у відставку з посту президента Казахстану, фактично продовжує керувати державою з крісла глави Радбезу країни.
"Мы вышли на площадь, чтобы заявить - мы готовы бороться за свои права и свободы. Мы готовы бороться с тиранией режима Назарбаева. Власть в стране должна быть сменяемой. Время диктатуры одного человека подошло к концу".
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