Полиция применила силу против протестующих под зданием Верховной Рады. Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал причину данного решения.

Он отметил, что полиция стала действовать, после того, как группа людей начала устанавливать палатки.

Приблизительно в 11:00 вопреки заявленным форматам акций группа людей пыталась выставить армейские палатки на улице Грушевского. Полиция в формате диалога пыталась донести, чтобы они этого не делали и не перекрывали надолго улицу. Полиция после того, как диалога не вышло и начались провокации, применили необходимую силу… После этого две палатки были установлены, мы пытались разъяснить, что это вопреки акции и заявкам… Ближе к 14:00 группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, было принято решение оттеснить их и палатки изъят", - заявил Крищенко.

Он напомнил, что часть людей, которые бросали камни и палки, были задержаны, а именно 26 человек.

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