"Слуги народа" не поддержали восстановление льгот чернобыльцам и ветеранам. Об этом 17 декабря с трибуны парламента заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя голосование монобольшинства против проекта Постановления №2124.

Проект Постановления №2124 был внесен депутатами от "Оппозиционной платформы - За жизнь" для выполнения принятых в 2018-2019 гг. решений Конституционного Суда Украины, согласно которым восстановлены конституционные права и свободы чернобыльцев, ветеранов, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет и лиц предпенсионного возраста.

"Лично у меня не было никаких сомнений, что парламент как законодательный орган, который должен поддерживать решения высшего судебного учреждения, проголосует "за". А сейчас граждане, особенно чернобыльцы и люди с инвалидностью, смотрят на "слуг народа" и спрашивают: кого мы выбирали в парламент, если эти депутаты не поддерживают решения суда, призванные улучшить нашу жизнь?" - акцентировал оппозиционный политик.

По мнению Сопредседатели фракции оппозиционеров, это голосование создает прецедент для выполнения дальнейших решений Конституционного Суда.

"Позор вам, "слуги народа"!" - сказал Юрий Бойко.

Напомним, после того как предыдущая власть лишила многих граждан гарантированных государством выплат и льгот, представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" обратились в Конституционный Суд и одержали ряд побед.

Так, решениями суда в полном объеме были восстановлены все льготы, компенсации, право на оздоровление и лечение ликвидаторам и пострадавшим от аварии на ЧАЭС, признаны неконституционными отдельные нормы пенсионной реформы, а также восстановлены льготы ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.