У Китаї похвалилися першим самостійно побудованим авіаносцем - "Шань-дун". За зразок узяли український авіаносець "Варяг". Пекін придбав його понад 20 років тому й модернізував. Після дворічних випробувань "Шань-дун" офіційно перевели на озброєння ВМС країни.

Останнім часом держава активно посилює свою військову присутність у Південнокитайському морі та навколо Тайваню. За даними медіа, флот КНР потребує щонайменше шість авіаносців. Для порівняння - у США таких 10, у планах - спорудження ще двох.