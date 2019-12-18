У Китаї похвалилися першим самостійно побудованим авіаносцем [ Редактировать ]
У Китаї похвалилися першим самостійно побудованим авіаносцем - "Шань-дун". За зразок узяли український авіаносець "Варяг". Пекін придбав його понад 20 років тому й модернізував. Після дворічних випробувань "Шань-дун" офіційно перевели на озброєння ВМС країни.
Останнім часом держава активно посилює свою військову присутність у Південнокитайському морі та навколо Тайваню. За даними медіа, флот КНР потребує щонайменше шість авіаносців. Для порівняння - у США таких 10, у планах - спорудження ще двох.
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