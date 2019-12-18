Американський сенат затвердив оборонний бюджет на наступний рік [ Редактировать ]
Американський сенат затвердив оборонний бюджет країни на наступний рік, який передбачає виділення 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. У тому числі і на летальні засоби оборони.
Документ також містить положення про обов'язкові санкції щодо компаній та осіб, задіяних на будівництві Північного потоку-2, про це повідомив глава Нафтогазу Андрій Коболєв. "За" - проголосували 86 сенаторів, "проти" - 8. Минулого тижня аналогічний законопроєкт підтримала нижня палата Конгресу США - Палата представників.
Тепер документ має підписати президент Дональд Трамп. Після цього компанії, залучені до будівництва Нордм Стрім-2, щоб уникнути покарання, муситимуть згорнути роботи.
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