Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь на 8 января 2020 года. Об этом сообщает "Сегодня".

Ранее суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, на что последовала апелляционная жалоба. Подозреваемая приехала в военной форме, на груди - пять наград. Общаться с прессой отказалась.

Однако Апелляционный суд долго не заседал и перенес заседание на 8 января, мотивируя это тем, что не получил необходимых материалов дела.

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У присутствующих на судебном заседании такое решение вызвало возмущение и кто-то крикнул: "Это издевательство над ветеранами".

Экс-депутат Корчинская заявила:

Дугарь до этого не была знакома с Андреем Антоненко (подозревается в организации убийства). Просто знала, что есть такой музыкант.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.