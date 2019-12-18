Сьогодні Всесвітній фонд природи WWF Україна розпочинає різдвяну кампанію зі збору коштів для проведення досліджень популяцій рисі. Адже, повноцінний захист найбільшої дикої кішки Європи, яка є рідкісною в Україні, без грунтовних даних щодо її чисельності і поширення - неможливий.



Рись - вид включений до Червоної книги України зі статусом "рідкісний", станом на 2009 рік його чисельність оцінювалась у близько 500 особин. Однак, дані є застарілими і не відображають реальне становище популяцій, а також не дають змогу попередити будь-які загрози для неї. Вирубка старовікових лісів та пралісів, браконьєрство, активна господарська діяльність, неорганізований туризм і джипінг продовжують витісняти рись зі звичного для неї середовища існування. Зараз критично важливо визначити скільки рисей залишилося, які оселища сприятливі для їхнього існування, і що потрібно зробити для збереження і відновлення її популяції.



Міжнародний досвід довів: моніторинг разом із запровадженням Національного плану управління видом дозволяють ефективно підтримувати і, навіть, збільшувати популяції рисей. Так, наприклад, в Іспанії, завдяки урядовій програмі, вдалося врятувати рись від вимирання. Програма передбачала збільшення кормової бази для рисі, а також обов’язкове врахування її міграційних шляхів при зведенні інфраструктурних об’єктів. В сусідній Польщі, за допомогою "фотопасток" і штучного інтелекту вдається відстежувати чи не кожну рись, а у поєднанні з реінтродукцією - відновлювати її чисельність. Подібні європейські практики WWF Україна перейняла і вже запроваджує в Україні. Однак, для їхнього успішного впровадження необхідна підтримка держави.



“Запровадження Національного плану управління риссю на рівні профільного Міністерства може стати прецедентом в Україні. Він з одного боку, дозволить забезпечити сталий і довготривалий захист рисі, а з іншого - може стати поштовхом для системних змін у природоохоронній сфері. Адже, за прикладом рисі, подібні плани управління можна буде розробляти і запроваджувати для інших видів, зокрема ведмедя бурого та осетрових риб, які знаходяться на межі вимирання.” - коментує керівник напрямку "Рідкісні види" WWF Україна Богдан Вихор.



Рись веде надзвичайно потаємний спосіб життя і обирає віддаленні важкодоступні місця, а тому моніторингові дослідження - складний і ресурсозатратний процес. До 20 січня 2020 року організатори планують зібрати 400 000 грн, які дозволять підсилити програму WWF Україна "Врятуємо рись!". Зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю фотопасток, спорядження і пального для проведення моніторингу на території заповідних територій Полісся і Карпат. Наступним кроком стане розробка і впровадження Національного плану дій з управління видом на державному рівні.



Підтримати програму можна за лінком.



Програму "Врятуємо рись!" вже підтримують WWF Polska та соціально-відповідальний бізнес в Україні. Зокрема, "Моршинська", яка окрім фінансування моніторингових досліджень, в рамках проекту "Разом за природу" привертає увагу до збереження рисі, в тому числі через проведення конкурсу "Символ Карпат", встановлення скульптури рисі в Моршині і виготовлення унікальних браслетів із зображенням рисі, які будуть поширюватися серед громадськості, частина коштів від продажу яких буде спрямована на підтримку програми. Це також студія Animagrad з анімаційним фільмом "Мавка. Лісова пісня", в якому будуть показані 13 видів флори та фауни Полісся, занесених до Червоної книги України, в тому числі й рись. У партнерстві з проектом було започатковано акцію "Дім для рисі", у межах якої частина коштів від продажу окремих ліцензійних товарів буде спрямована на дослідження популяції євразійської рисі на Поліссі та поліпшення умов в ареалах її проживання. Цей проект здобув перемогу в конкурсі від Глобального Договору ООН в Україні Partnership for Sustainability Award 2018 за сталі партнерства у категорії "Планета". Також ведуться перемовини щодо можливості перерахування частини коштів від показу мультфільму в Україні та світі для реалізації програми.