Лобода взбудоражила фанатов нежным фото [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода, которая недавно умилила теплым фото с дочкой, удивила фанатов новым снимком. Звезда сделала публикацию в своем Instagram.
На фото артистка запечатлена в машине. В описании Светлана дала понять поклонников, что она в Киеве.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Фанаты оценили новое фото Лободы. Они написали певице множество положительных комментариев.
"Красотка", "Хороша день ото дня", "Красавица моя", "Куколка", "Светочка красоточка", - написали юзеры соцсети.
Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото, а также Каменских шокировала дерзким образом.
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