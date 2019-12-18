Известная певица Светлана Лобода, которая недавно умилила теплым фото с дочкой, удивила фанатов новым снимком. Звезда сделала публикацию в своем Instagram.

На фото артистка запечатлена в машине. В описании Светлана дала понять поклонников, что она в Киеве.

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Фото: instagram.com/lobodaofficial

Фанаты оценили новое фото Лободы. Они написали певице множество положительных комментариев.

"Красотка", "Хороша день ото дня", "Красавица моя", "Куколка", "Светочка красоточка", - написали юзеры соцсети.

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