Эксперты назвали самые дорогие улицы на планете. Об этом сообщают специалисты консалтинговой компании Knight Frank.

Лидером рейтинга стала 57-я улица в Нью-Йорке. За последние пять лет здесь заключили самое большое количество сделок - на общую сумму более чем в 25 миллионов долларов.

На втором месте с 35 сделками, но стоимостью гораздо больше (81,8 миллионов долларов) - улица Mount Nicholson Road в Гонконге.

Замыкает тройку лидеров нью-йоркская улица Central Park South - 32 сделки по средней цене 44,9 миллиона долларов.

Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл возглавила самый грустный рейтинг. А также Forbes назвал самых влиятельных женщин года.