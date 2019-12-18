Эксперты опубликовали рейтинг самых дорогих стран на планете [ Редактировать ]
Эксперты назвали самые дорогие улицы на планете. Об этом сообщают специалисты консалтинговой компании Knight Frank.
Лидером рейтинга стала 57-я улица в Нью-Йорке. За последние пять лет здесь заключили самое большое количество сделок - на общую сумму более чем в 25 миллионов долларов.
На втором месте с 35 сделками, но стоимостью гораздо больше (81,8 миллионов долларов) - улица Mount Nicholson Road в Гонконге.
Замыкает тройку лидеров нью-йоркская улица Central Park South - 32 сделки по средней цене 44,9 миллиона долларов.
Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл возглавила самый грустный рейтинг. А также Forbes назвал самых влиятельных женщин года.
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