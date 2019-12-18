Як в Німеччині відреагували на санкції проти "Північного Потоку". Що це за обмеження і як вони вплинуть на реалізацію проєкту? Тетяна Логунова докладніше.

Новини з Вашингтона не стали несподіванкою для офіційного Берліна. Німці очікували, що сенат затвердить попереднє рішення палати представників Конгресу. Тепер на документі не вистачає лише одного підпису - президента Сполучених Штатів. Але це вже формальність. Дональд Трамп не раз заявляв, що завізує його негайно.

Що буде далі? Після підписання документа Трампом держдепартамент і держазначейство протягом двох місяців повинні визначити перелік компаній і фізичних осіб, які можуть потрапити під санкції. У фігурантів цього "чорного списку" буде 30 днів, щоб припинити участь у проєкті "Північний Потік-2".

Під американські санкції можуть потрапити компанії, які займаються прокладкою труб для газогону. Наразі це дві фірми - швейцарська та італійська. Якщо вони через загрозу санкцій відмовляться від участі у проєкті, будівництво трубопроводу може затягтися і стати дорожчим. Наразі "Північний Потік-2" готовий на 85 відсотків.

Свою позицію щодо американських санкцій офіційний Берлін озвучував не раз. Екстериторіальні обмеження тут вважають неприйнятними. І називають втручанням в енергетичну політику Європи.

Представники німецького бізнесу вже вимагають від уряду стати на захист європейських компаній і власної енергетичної безпеки.

"Німеччині не вистачає близько сотні мільярдів кубометрів газу на рік, адже ми отримуємо дедалі менше блакитного палива з Нідерландів, Норвегії, Лівії та Алжиру. Нам потрібен російський газ, навіть для американського ще є місце. Нам необхідно більше газу", - заявляє Маттіас Шепп, голова німецько-російської зовнішньоторговельної палати.

Україні рішення сенату тільки на руку. По-перше, санкції можуть відкласти запуск газогону в обхід України. По-друге, посилять позицію Києва на тристоронніх переговорах щодо продовження транзиту газу після закінчення 2019 року. Вони відбудуться завтра у Берліні.