Музыкальная мода - неуловимая вещь. Уследить за трендами и перспективными новинками индустрии порой бывает нереально. Но что делать, если вы хотите в числе первых слушать треки, которые впоследствии оценят фанаты, либо составлять плейлисты исключительно из сверхпопулярных композиций за последний год?

Сайты, специализирующиеся на новой музыке

Есть тематические сайты, которые специализируются на новинках, как отечественных или русскоязычных, так и зарубежных.

Удобное разделение по категориям, рекомендации и метки упрощают выбор среди тысяч представленных треков. Хотите сами формировать свое мнение и выбирать лучшее из нового, формировать музыкальную моду и слушать треки, пока они не стали мейнстримом - тогда вам сюда https://muzonov.net/novinki2020/.

К слову, тут кроме новых треков уже известных исполнителей есть и композиции восходящих звезд, которые могут засветиться еще ярче в 2020 году. То, что здесь же можно скачать музыку на плеер или жесткий диск для ознакомительного прослушивания - дополнительный плюс.

Рейтинги приложений и сервисов

Чтобы собрать себе коллекцию не слишком новых, но все же свежих композиций (популярных в 2019 или 2018 году), можно обратиться за помощью к статистике. Например, от сервиса Shazam. Согласно статистике сервиса, в этом году пользователи по всему миру чаще других искали и слушали Билли Айлиш, Льюиса Капальди и Tones and I.

Такая же статистика, но уже за десятилетие, есть от сервиса Spotify. Согласно Spotify, лидерами музыкальной моды последних десяти лет стали Дрейк, Эд Ширан и Post Malone. Рейтинги лучших треков есть и у известных хит-парадов, причем как за определенный год, так и месяц. Не слишком свежая музыка, зато проверенная фанатами.

Группы в социальных сетях

Небезызвестное музыкальное сообщество Boom опубликовало свою статистику за 2019 год, определив лидеров среди исполнителей из СНГ. В лидерах, если верить создателям ресурса, оказался Тима Белорусских (миллиард прослушиваний треков за год), Artik & Asti, JONY и Jah Khalib (больше всего сохраненных треков на личных страничках пользователей).

Становимся постоянным слушателем радио

Не слишком удобный способ быть в курсе музыкальных новинок - это постоянно слушать тематические подкасты и эфир музыкальных радиостанций, "традиционных" или онлайн. Конечно, не всегда ротация является гарантом, что именно эти треки станут популярными хитами в обозримом будущем, но зато у вас появляется шанс в числе первых услышать что-то или кого-то нового.