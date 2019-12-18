Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о проблемах с наполнением бюджета. Такое заявление он сделал во время открытия Офиса противодействия рейдерству.

Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда. действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы, - сказал он.

Среди причин недовыполнения бюджета премьер назвал укрепление гривны, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на этот год.

Раньше сообщалось о том, что в Украине переходят на электронные студенческие. А также выезжать в Россию по внутреннему паспорту запретят.