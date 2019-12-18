Госбюджет - 2020: Гончарук заявил о проблемах [ Редактировать ]
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о проблемах с наполнением бюджета. Такое заявление он сделал во время открытия Офиса противодействия рейдерству.
Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда. действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы, - сказал он.
Среди причин недовыполнения бюджета премьер назвал укрепление гривны, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на этот год.
Раньше сообщалось о том, что в Украине переходят на электронные студенческие. А также выезжать в Россию по внутреннему паспорту запретят.
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