Не знищувати їхній бізнес сьогодні вимагали підприємці в Харкові. Близько трьох тисяч людей прийшли під стіни мерії. Депутати міськради вирішили розірвати договори оренди землі, на якій стоїть найбільший у місті торговельний центр "Барабашово". Навіщо - про це в матеріалі.

Під стінами мерії підприємці просять депутатів міськради не скасовувати договори оренди землі з Торговельним центром "Барабашово". Бо після цього, тисячі магазинів - знесуть.

"Наш городской совет хочет лишить, вернее, расторгнуть договора на где-то 12 га земли, той земли, которая когда-то на этой территории когда-то была мусорка. Они хотят отнять землю реально у людей, которые на этом пустыре, вычистив это все, построили торговый центр", - говорить Руслан Гусейнов, підприємець ТЦ "Барабашово".

"Пожалуйста, услышьте, сколько народа останется без работы! Такая обстановка в стране! Подумайте своей головой, что вы делаете!"

На землях, де нині торгують підприємці, у харківській мерії вирішили збудувати дорогу. Господарники впевнені: дорога - лиш привід знищити торговельний центр.

"Хотят отобрать у долгосрочной аренды АВЭКа большую часть территории под дорогу. Дорога - это операция, стратегическая операция по развалу ТЦ "Барабашово", - наголосила Ірина Денисова, підприємець ТЦ "Барабашово".

"Городские власти не слышат десятки тысяч харьковчан. Достаются из архивов покрытые пылью документы, которые давно уже утратили свою логику. Пытаются передергивать, пытаются рассказать все что угодно, лишь бы протолкнуть свои решения, которые катком, бульдозером пройдут по судьбам десятков тысяч людей. Лишат их работы, рабочих мест. Лишат их семьи средств к существованию", - наголосив Сергій Зайцев, речник ТЦ "Барабашово".

Доцільність будівництва цієї дороги викликає сумніви і у вчених-урбаністів. Кажуть, проблему заторів вирішать естакади над ринком або ж підземні тунелі.

"Она проблемы транспортной не решает. Совершенно. Это была предусмотрена дорога, когда строился метрополитен, как местная дорога для обслуживания метрополитена. Там очень сложные геологические условия. Дренажи нужны. Там нужен горизонтальный дренаж, который будет стоить дороже, чем дорога. И она, самое главное, не решает транспортной проблемы", - зазначив Валерій Гук, професор кафедри містобудування й урбаністики Харківського національного університету будівництва й архітектури.

На засіданні сесії, попри демарш частини депутатів, міський голова заявляє: будь-що - від своїх намірів не відмовиться.

"Ця дорога необхідна для транспортних розв'язок міста. Ми її построїмо. А будете мішати - ми видалимо вас, як зуби. Знаєте, як зуби удаляють?! Понятно, чи ні? Все буде майже по закону!", - заявив Геннадій Кернес, Харківський міський голова.

Депутати міськради рішення ухвалили. Народний депутат Олександр Фельдман уже назвав це помстою.

"Постоянно мэром Кернесом нанимается группа лиц, которая вносит дезориентацию для людей на "Барабашово" - нанимаются бандиты, которые бьют людей. Которые не дают работать, срывают замки. То есть, если не получился прямой рейдерский захват - сегодня пытаются найти другие способы", - наголосив Олександр Фельдман, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Підприємці, по чиїх магазинах має пролягти нова дорога, здаватися не збираються. Кажуть, готові виходити й лягати під бульдозери.