На українців чекають нові правила в'їзду до Росії [ Редактировать ]
На українців чекають нові правила в'їзду до Росії. З першого березня потрапити туди можна тільки за закордонним паспортом. А от виїхати звідти буде простіше - потрібен лише внутрішній.
Про таке рішення Кабміну повідомив його очільник Олексій Гончарук. За словами прем'єра, це зменшить час проходження контролю. Бо прикордонникам буде легше перевірити особисті данні.
Щоправда, в пояснювальній записці до рішення уряду є ще один вагомий аргумент. Мовляв, внутрішній український паспорт має низький ступінь захисту, і кількість "фальсифікату" збільшується.
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