На українців чекають нові правила в'їзду до Росії. З першого березня потрапити туди можна тільки за закордонним паспортом. А от виїхати звідти буде простіше - потрібен лише внутрішній.

Про таке рішення Кабміну повідомив його очільник Олексій Гончарук. За словами прем'єра, це зменшить час проходження контролю. Бо прикордонникам буде легше перевірити особисті данні.

Щоправда, в пояснювальній записці до рішення уряду є ще один вагомий аргумент. Мовляв, внутрішній український паспорт має низький ступінь захисту, і кількість "фальсифікату" збільшується.