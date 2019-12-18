Во время сегодняшнего митинга у Верховной Рады против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий обвинил главу фракции "Слуги народа" Давида Арахамия в "травле" полиции на активистов. Билецкий в окружении других митингующих -аграриев и фермеров - также призвал Арахамиа и других представителей действующей власти провести референдум об открытии рынка земли.

Видеозапись конфликта был опубликован на Youtube-канале Андрея Билецкого сегодня, 18 декабря.

"Вы вчера натравили полицию на людей. Ты лично за это отвечаешь - вместе с Зеленским и Аваковым. Один убит. Возможно, двое. Вы уже за эту землю платите кровью. Кто ты такой, чтобы это делать? Вы будете за это отвечать", - заявил Андрей Билецкий.

В ответ Давид Арахамия попытался возразить, намекнув на возможную связь "Нацкорпуса" с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Впрочем, Андрей Билецкий эти слова категорически опроверг.

"Это - ваш министр внутренних дел. Вы его выбрали. То, что добровольческие подразделения создавались Министерством внутренних дел, не оказывает меня причастным к Авакова ", - заявил глава "Национального Корпуса".

К конфликту также присоединились митингующие, которые сегодня пришли под Верховную Раду требовать сохранения моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Они подтвердили факт неправомерного избиения активистов во время силового разгона, произошедшего вчера на ул. Грушевского.

Напомним, что в ходе столкновений с полицией пострадали по меньшей мере 4 человека - они попали в больницу. По последним данным, один из убитых силовиками фермеров умер. Также пострадала девушка - ветеран АТО.

В ответ на обвинения Арахамия предложил создать в составе ВРУ специальную следственную комиссию, чтобы разобраться в ситуации. Впрочем митингующие такую ​​инициативу категорически не восприняли, требуя "быстрых действий".

Также активисты во главе с Билецким предложили народным депутатам из фракции "Слуги народа" выполнить обещанное перед выборами и провести всеукраинский референдум по поводу открытия рынка земли.

"Так сложно проголосовать за закон о референдуме и вывести вопрос на референдум? Покажите турборежим и в январе месяце проведите референдум, как обещали ", - прокомментировал Андрей Билецкий.