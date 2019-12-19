Лесные пожары в Австралии: объявлено чрезвычайное положение [ Редактировать ]
В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров минимум на неделю. Об этом сообщает DW.
В течение нескольких последних недель произошло около 100 лесных пожаров, пока спасателям удалось контролировать лишь половину из них.
Специалисты опасаются, что ветер, скорость которого по прогнозам может достичь 100 км / ч, будет способствовать дальнейшему распространению лесных пожаров.
Кроме того, в регионе сейчас наблюдается рекордная жара + 46.
Раньше сообщалось о том, что в Китае произошло сильное землетрясение. А также в мощном землетрясении на Филиппинах погиб ребенок.
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