В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров минимум на неделю. Об этом сообщает DW.

В течение нескольких последних недель произошло около 100 лесных пожаров, пока спасателям удалось контролировать лишь половину из них.

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Специалисты опасаются, что ветер, скорость которого по прогнозам может достичь 100 км / ч, будет способствовать дальнейшему распространению лесных пожаров.

Кроме того, в регионе сейчас наблюдается рекордная жара + 46.

Раньше сообщалось о том, что в Китае произошло сильное землетрясение. А также в мощном землетрясении на Филиппинах погиб ребенок.