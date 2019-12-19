Кубинці перетворюють пластикові відходи на меблі [ Редактировать ]
Не сміття, а корисна сировина. Так про пластиковий непотріб кажуть кубинські меблярі. На що вони навчилися перетворювати відходи? Та в чому саме користь їхніх виробів - знає Ольга Жидецька.
Від самого ранку гурт працівників невеликого меблевого кооперативу прочісує береги річки, щедро всіяні відходами цивілізації. У великі мішки збирають увесь пластиковий непотріб пляшки, стаканчики, пакети. Для них це цінна сировина для виробництва матеріалу, який називають "екомадера". Виготовляти його розпочали, коли підприємство стикнулося з дефіцитом деревини та металу.
"Ми збираємо будь-який тип пластику. Подрібнюємо його, та пропускаємо через екструдер. Так отримуємо - екомадеру. Це дуже добрий матеріал і його можна багато де застосовувати", - говорить Сергіо Касер, менеджер кооперативу
Виготовляти "екомадеру" цей кооператив розпочав рік тому. Відтоді невелика артіль встигла переробити 300 тонн пластикових відходів. Їх сюди звозять з кількох провінцій. І підприємство вже підшуковує нових постачальників, адже планує розширення виробництва. На заводі розповідають - досить довго експерементували зі складом сировини і врешті знайшли оптимальний рецепт.
"Цей матеріал зроблений не з одного виду пластику, а з кількох різних. Один надає твердості, інший - пластичності. Спочатку ми отримали бруски, а потім стали думати, що з них можна зробити. І почали виготовляти лави, столи, а згодом і складніші, якісніші речі", - говорить Армандо Армада, менеджер кооперативу.
Попри досить простий дизайн вироби кооперативу цілком вписуються у модний нині тренд мінімалізму. А гарантія на продукцію 50 років. Садові та паркові меблі охоче замовляють міністерства здоров'я та туризму, ними обладнують громадські місця та зупинки транспорту. На підприємстві дуже задоволені і таким попитом, і екологічним ефектом від своєї продукції. Адже вона не тільки допомагає очистити країну від пластикового засилля, а й зберігає ліси.
"Більше непотрібно вирубувати дерева. Адже більше не треба використовувати деревину для виробництва меблів та будівництва. Тепер їх треба висаджувати задля очищення повітря та краси", - говорить Дунія Ернандес, працівниця кооперативу.
У кооперативі сподіваються, що їхній досвід корисної переробки пластику, переймуть й інші підприємці. Самі ж від наступного року планують узятися за розробку нових матеріалів з гумових, скляних та паперових відходів.
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