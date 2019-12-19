Антикоррупционный комитет Верховной Рады принял решение обратиться к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой не назначать на должность в ведомство скандально известного Константина Кулика, которого обвиняют в незаконном обогащении и незаконном строительстве целого этажа. Депутаты подписали соответствующее обращение и планируют присутствовать в СБУ на рассмотрении своего обращения.

Поводом для обращения стали многочисленные запросы общественных антикоррупционных организаций относительно появления Кулика в СБУ, где по информации активистов скандального прокурора хотят "спрятать" от правосудия и таким образом полностью обесчестить правоохранительную систему Украины.



Ранее экс-депутат Сергей Лещенко сообщил, что документы Кулика уже в отделе кадров спецслужбы с целью занять позицию зама главного следственного управления СБУ. Лещенко считает, что за Куликом стоит олигарх Игорь Коломойский. Именно его заказы выполняет Кулик.



Разобраться и поставить точку в деле Кулика просят действующих парламентариев из антикоррупционного комитета.



Анастасия Красносельская, председатель комитета ВРУ по антикоррупционной политике, заявила, что комитет решил обратиться к главе СБУ, чтобы воздержаться от назначения Кулика, поскольку такое назначение может негативно повлиять на престиж СБУ и на доверие общества к СБУ.



Напомним, ранее в проекте журналистских расследований "Радар" на канале NewsOne было выявлено наличие угольных оборудок у Кулика, точнее у его матери.

"Она не только проводила финансовые сделки с "оплотовским" руководителем Жилиным, но и смогла договориться с руководителями "ДНР" о поставках угля в Украину. И все это, когда ее сын был руководителем управления надзора за соблюдением законов в АТО. В декабре 2014 в СМИ появилась информация, что "Укрзализнычпостач" объявила тендер на закупку угля. И самую низкую цену предложила никому неизвестная фирма "АЮДАР", владелицей которой является Кулик Светлана Васильевна, мать прокурора. Но хотя фирма матери и предложила самую низкую цену, тендер не выиграла из-за проблем с документами. Поэтому широкой огласки эта история тогда не получила, а имя Кулика не всплыло. Уже через год НАБУ заинтересовалось господином прокурором и в 2015 г. возбудило дело о незаконном обогащении", - отмечается в расследовании.



Также журналисты выяснили, что одна из дорогих квартир Кулика принадлежала Гиви Макшееву, который был одним из обвиняемых в завладении средствами на тендерах железной дороги в 2008-2009 гг.

"Гиви Макшеев действительно был предыдущим владельцем одной из квартир, которая теперь принадлежит Кулику. А еще в 2011-м Гиви обвинили в деле по завладению денежными средствами ГП "Укрзализнычпостач". Его арестовали буквально за несколько месяцев, до того как он продал или передал квартиру Кулику. Сначала обе квартиры на Жилянской были оформлены на мать Кулика. Одна из них в январе 2014-го была отдана в залог под кредит на 15 млн грн, а самое интересное, что кредит брали для фирмы Евгения Жилина. Именно того Жилина, который организовал общественную организацию "Оплот" и в том же 2014-м был назначен старшим советником по экономике в "ДНР", - говорится в расследовании.

Более того, оказалось, что БТИ "Евро ВАСП", которое якобы проводило инвентаризацию и выдало новую техническую документацию на надстройку в квартире Кулика в ЖК "Дипломат Холл", вообще не существует, а по указанному адресу находится гараж.

"Мы проверили этот адрес по различным государственным реестрам, и оказывается, что на него зарегистрировано более 20 фирм, которые никто и никогда не найдет. Более того, фирма БТИ "Евро ВАСП" уже не впервые попадает в скандалы с незаконными сделками. В июне этого года Печерский районный суд вынес решение относительно подделки документов БТИ ЕВРОФАСП о передаче чердака владельцу и противоправном увеличении площади квартиры", - рассказали журналисты.

Как сообщалось, сегодня под стенами Службы безопасности Украины прошел митинг - активисты требовали не трудоустраивать скандального прокурора Константина Кулика в СБУ и не дискредитировать новое руководство во главе с Иваном Бакановым