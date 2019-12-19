На Донбасі знову неспокійно. Під час ворожих обстрілів поранено нашого військового. Минулої доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Били з гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів. Неспокійно було біля Водяного, Березового та Новолуганського. Звідти - репортаж Ігоря Левенка.

"Сто двадцятий, сто двадцяти-міліметровий міномет. Це тут, явище часте".

Опади з мін та снарядів. Таке явище тут частіше ніж на Донбасі змінюється погода. А клімат тут вельми примхливий. Неспокійна передова на околицях селища Новолуганського. Майже щодня у штабних зведеннях тривожні новини з цієї ділянки фронту.

"Оце прострілюють, ну це вони сусідів прострілюють, а по нас - щоранку і вечорами теж стріляють. Вчора вночі гранатометами попадали. - Скільки? - Ну, от три гранатомета запустили - вони премир'я не дотримуються", - говорить Андрій, боєць Національної гвардії України.

Попри те, що сьогодні одне з найбільших християнських свят! Свято доброти, милосердя та пожертви, ворог на це не зважає і ми чуємо, що на сусідній позиції триває обстріл. Там зав'язався стрілецький бій. Але, нехай там як, наші хлопці тут, в окопах, кажуть настрій у них бойовий і по-воєнному святковий.

"Ххочу поздоровити всіх зі святом Святого Миколая, побажати щастя, здоров'я ну і усіх, усіх благ", - говорить Юрій, боєць Національної гвардії України.

Тутешні позиції утримують вояки бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Молоді, вмотивовані й добре оснащені бійці. Вони знають, яку мову окупанти розуміють. Такою й відповідають на усі ворожі обстріли.

"Вы знаете, у нас каждый боец готов выйти и сражаться за честь своей страны до последней капли крови. Мы для этого сюда и приехали", - зазначив Антон, боєць Національної гвардії України.

І хлопці б'ються із ворогом так, аби спокій панував не тільки у мирній Україні, а ще й тут у прифронтовому невеличкому селищі. До тамтешніх школярів нацгвардій ці завітали із подарунками. Бо ж попри війну свято тут ніхто не скасовував.

Ви знаєте, що Святий Миколай завжди приходить з подарунками? - Дааа! - Але святий Миколай до нас сьогодні не прийшов, але прийшли ось такі гарні гості!

"За дорученням Святого Миколая ми завітали сьогодні до прифронтової Новолуганської школи привітати діток. Подарунки дітям навчальних закладів Донецької і Луганської областей - ми зібрали понад 6 тонн: це цукерки, солодкі подарунки, м'які іграшки", - наголосив Микола Коваль, пресофіцер штабу угруповання Національної гвардії ООС.

Діти подякували Святому Миколаю та його помічникам, і ще попросили в нього найдорожче - миру на рідній землі.