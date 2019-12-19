Юрий Бойко: мы не отступим и продолжим борьбу против попыток распродать украинскую землю [ Редактировать ]
Мы не отступим и продолжим борьбу против попыток распродать украинскую землю. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя рассмотрение законопроекта об открытии рынка земли на Аграрном комитете ВР.
"Вчера (18 декабря, - ред.) нам удалось остановить этот ночной шабаш, когда под покровом ночи пытались убрать все поправки и протащить законопроект об открытии рынка земли в зал. Мы насчитали с десяток нарушений - начиная с исчезновения половины поправок к законопроекту, заканчивая тем, что сам Комитет проходил незаконно. Комитет не имеет права собираться ночью или рано утром, собираться тайно. Это выглядит жалко, глупо и безответственно", - сказал Юрий Бойко.
Он отметил, что сегодня начался поиск выхода из кризисной ситуации, которая была порождена руководством Аграрного комитета и парламента.
"Процесс удалось вернуть в законное русло. Председатель Аграрного комитета понял, что нужно идти по законной процедуре, потому что ему уже грозят два или три уголовных дела. Да и вся эта ситуация могла привести к серьезными политическими потрясениями в стране", - подчеркнул Юрий Бойко.
Оппозиционный политик акцентировал, что принимать решение об открытии рынка земли можно, только получив согласие общества.
"Единственный возможный путь - это компромисс с обществом и проведение референдума. И при обязательном создании условий, которые дадут возможность жить и работать украинским фермерам", - резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.
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