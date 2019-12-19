Тристоронні газові переговори у Німеччині: що чекає на Україну [ Редактировать ]
У Берліні тривають тристоронні газові переговори щодо транзиту російського газу територією України. Хто бере в них участь і які прогнози? - розкаже Тетяна Логунова.
Ці переговори анонсувалися, як тристоронні. І мали проходити у представництві європейської комісії у Німеччині. Втім туди делегації так і не доїхали. Усі перемовини зранку і до вечора йдуть тут, у міністерстві економіки Німеччини. Спочатку це були зустрічі у двосторонньому форматі, потім перейшли до тристороннього формату, а ще пізніше до учасників приєднався міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр.
Мета зустрічі - досягти згоди щодо тривалості, обсягів і тарифів майбутнього транзитного контракту. Позиції сторін тут різні. Росія хоче підписання контракту на один-два роки, щоб за цей час добудувати газогони в обхід України. Єврокомісія та Україна наполягають на довготривалій угоді - на 10 років, з чітко визначеними обсягами транзиту газу.
Прогнози щодо результатів теж різняться. Брюссель налаштований оптимістично. От що, анонсуючи зустріч, написав у соціальних мережах Марош Шефчович:
"З нетерпінням очікую наступного раунду тристоронніх переговорів щодо газу на політичному рівні цього четверга, 19 грудня. Настав час надіслати позитивний меседж ринкам і споживачам".
Українська сторона песимістичніша у прогнозах. Офіційний Київ не раз заявляв, що допускає можливість зустріти новий рік без нової транзитної угоди. Мовляв, сховища зараз наповнені газом, його вистачить до літа. Своїм козирем українська сторона вважає і рішення Сполучених Штатів ввести санкції проти газогону "Північний Потік-2", які можуть відкласти реалізацію цього проєкту.
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