Битва за землю: Нацкорпус заблокував рух Хрещатиком [ Редактировать ]
Проти відкриття ринку землі мітингували і в столиці. Щоправда, протестували вже не фермери, а представники "Національного корупусу".
Близько ста активістів заблокували рух Хрещатиком. Пропускали лише громадський транспорт. Мітингувальники кажуть: таким чином хотіли привернути увагу влади. І додають: акцію можуть продовжити й завтра.
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