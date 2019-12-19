Проти відкриття ринку землі мітингували і в столиці. Щоправда, протестували вже не фермери, а представники "Національного корупусу".

Близько ста активістів заблокували рух Хрещатиком. Пропускали лише громадський транспорт. Мітингувальники кажуть: таким чином хотіли привернути увагу влади. І додають: акцію можуть продовжити й завтра.