День Святого Миколая: Намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло привітав українців зі святом [ Редактировать ]
Святкували День Миколая і в Києво-Печерській Лаврі. Там із самого ранку зустрічали малечу. Як усе було - бачила Юлія Жешко.
Будній день, а в Києво-Печерській Лаврі уже з восьмої ранку сотні людей. Більшість із них приїхали сім'ями та з дітьми - аби відзначити день Святого Миколая.
Із цього приводу, в одному з храмів Лаври традиційно провели святкову службу. Однак головними особами сьогодні були саме діти.
"Празднуется в этот день, потому, что детям очень большая радость. Начинается мой день, когда я залажу под подушку и вытягиваю мой подарок", - говорить Ілля, гість.
Службу очолив намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло. Він же і привітав українців зі святом.
"Я сердечно вітаю всіх з цим великим і радісним днем. Особливо великий він для дітей. Тому що вони звикли бачити в Миколаї доброго пастиря, наставника, того хто дарує подарунки. Нехай цей день їм запам'ятається. І щоб святитель Миколай завжди приносив молитви за нас грішних і не достойних. Але ми й самі повинні бути взірцем, прикладом. Сьогодні іще день великий тим, що свідчить нам про вічне блаженне життя", - наголосив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.
Більшість вірян, що відвідали сьогодні Лавру - люди, які працюють. Кажуть, за бажання - завжди можна знайти час для потреб духовних.
"Ну, слава Богу, есть у меня время сегодня. Было бы желание!"
"Люди живут верой, понимаете? Вера жила будет и есть!"
"Это мой самый почитаемый святой и такая светлая личность. Хотелось бы почтить его память и сказать слова благодарности за то, что он помогает".
А от щодо традицій - вони на всі свята одні й ті самі. Люди мають хоча б частково наслідувати приклад святого, роблячи добрі справи, які він звершив за життя.
"Традиції у нас повинні бути такі, як у святителя Миколая - не мати ворогів, любити одне одного, допомагати, коли потрібно. А для дітей - подаруйте їм сьогодні щасливі хвилини, батьки. Якісь солодощі, подаруйте що можете. А головне - свою любов. А ви діти, будьте ввічливі, вдячні батькам і подаруйте їм свою любов дитячу. Не ображайте, скільки б вам не було років. Чи вам 5, чи 50. Батьки одні. Тоді Господь буде завжди з нами. Зі святом усіх і нехай хранить вас всіх Господь", - побажав Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.
Митрополит Павло наголошує на тому, що святого Миколая немає вже понад 17 століть тому. Але до нього досі звертаються люди всіх національностей та віросповідань.
Саме в цей день радять допомагати оточуючим, близьким, друзям та займатись благодійністю. Хоча такі справи варто здійснювати якомога частіше, - зазначають в Києво-Печерській Лаврі.
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