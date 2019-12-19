В четверг, 19 декабря, названа одна из возможных причин стрельбы у здания ФСБ России в Москве. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в ФСБ.

Так, стрельба, возможно, планировалась в связи с выступлением президента России Владимира Путина по случаю Дня сотрудников органов безопасности.

Читайте также Стрельбу в Москве квалифицировали как теракт

На данный момент следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой.

Ранее мы писали о том, что в центре Москвы расстреливали прохожих.