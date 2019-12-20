Рада ввела кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" [ Редактировать ]
Штраф за "кнопкодавство". Верховна Рада напередодні в другому читанні ухвалила відповідний законопроєкт. Рішення підтримав 261 народний депутат. Тож за неособисте голосування з парламентаріїв стягуватимуть від 51 до 85 тисяч гривень.
Доказом буде відео- та фотофіксація, а розслідуванням займатиметься ДБР.
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