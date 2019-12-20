В Україні закінчується пробний перепис населення. Його проводять в Оболонському районі столиці та на Київщині - за рік до всеукраїнського, запланованого на кінець 2020 року. Як усе відбувається - бачила Ольга Клюєва.

Яскравий жилет, планшет і посвідчення. З такими атрибутами переписувач Тамара Книш вирушає збирати інформацію. Пробний перепис населення в Оболонському районі столиці триває вже три тижні. Більшість мешканців залюбки відповідає на запитання анкети, втім дехто до незнайомої людини під дверима ставиться з осторогою.

"Деякі старші люди відмовляються відчиняти двері, не дивлячись на те, що ми паспорт показуємо", - розповідає Тамара Книш, переписувач.

"Последний раз перепись была в 90-х годах. В те времена мы не боялись пускать в квартиру - к нам зашли, переписали, а сейчас такая ситуация в стране, даже если тебе нечего бояться - ты опасаешься криминальных элементов", - зазначила Марина Константінова, жителька Києва.

За день переписувач обходить від 30 до 50 квартир. Опитування триває до 15 хвилин. Список запитань в анкеті - чималий.

"Де людина народилася, громадянство сімейний стан родини, стосунки, джерела існування, питання міграції. Окремий блок питань щодо житлових умов. Вся ця інформація дуже важлива для бюжетоутворення", - говорить Раїса Віленчук, начальник управління державної статистики в Києві.

Ходити доводиться ввечері, коли більшість мешканців повертається з роботи. Переписувачів люди зустрічають переважно привітно, хоч організатори не виключають і можливої агресії. Тому в районі проведення перепису чергують додаткові поліцейські патрулі.

"Є помешкання, де я зброя, де люди - які раніше судимі, домашні насильники, і нам потрібно захищати наших переписувачів".

Відомості про себе і свою родину можна надати в електронному вигляді - або ж прийти на дільницю й власноруч заповнити анкету.

Востаннє перепис населення проводили 2001 року. Тоді в Україні мешкали понад 48 мільйонів людей. Наступний перепис відбудеться наприкінці 2020 року. І, як планують у міністерстві, більшість інформації збиратимуть онлайн.