Один ворожий обстріл зафіксували українські військові минулої доби на Донбасі. Бойовики вдарили по позиціях армійців неподалік Троїцького із великокаліберних кулеметів. Також ворог атакував із гранатометів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед наших бійців немає.

З передової - репортаж Ігоря Левенка.

"Сто двадцятий, сто двадцяти-міліметровий міномет. Це тут, явище часте".

Опади з мін та снарядів. Таке явище тут частіше ніж на Донбасі змінюється погода. А клімат тут вельми примхливий. Неспокійна передова на околицях селища Новолуганського. Майже щодня у штабних зведеннях тривожні новини з цієї ділянки фронту.

"Оце прострілюють, ну це вони сусідів прострілюють, а по нас - щоранку і вечорами теж стріляють. Вчора вночі гранатометами попадали. - Скільки? - Ну, от три гранатомета запустили - вони премир'я не дотримуються", - говорить Андрій, боєць Національної гвардії України.

Тутешні позиції утримують вояки бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Молоді, вмотивовані й добре оснащені бійці. Вони знають, яку мову окупанти розуміють. Такою й відповідають на усі ворожі обстріли.

"Вы знаете, у нас каждый боец готов выйти и сражаться за честь своей страны до последней капли крови. Мы для этого сюда и приехали", - зазначив Антон, боєць Національної гвардії України.

І хлопці б'ються із ворогом так, аби спокій панував не тільки у мирній Україні, а ще й тут у прифронтовому невеличкому селищі. До тамтешніх школярів нацгвардій ці завітали із подарунками. Бо ж попри війну, свято тут ніхто не скасовував.

"Ми зібрали понад 6 тонн гуманітарної допомоги: це цукерки, солодкі подарунки, м'які іграшки", - наголосив Микола Коваль, пресофіцер штабу угруповання Національної гвардії ООС.

Діти подякували Святому Миколаю та його помічникам, і ще попросили в нього найдорожче - миру на рідній землі.