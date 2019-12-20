Помічники Святого Миколая влаштували святкову ходу центральними вулицями столиці. Близько сотні волонтерів вітали всіх киян та гостів міста з новорічними святами та частували цукерками. Як усе було - бачила Олена Логінова.

Ці хлопці та дівчата в новорічних костюмах - помічники Святого Миколая. Близько сотні волонтерів - школярі та студенти ВИШів - рушають із Хрещатика до Софійської площі. Дорогою - вітають перехожих зі святом і дарують цукерки.

"Бажати щастя, здоров'я, хай всі радіють. Улыбайтесь почаще, без улыбки ты не одет!", - говорить Максим, волонтер.

Волонтери не лише діляться новорічним настроєм. Декого - заохочують до здорового способу життя.

"Хочеться подарувати цю невеличку іскорку тепла, побажати всього найкращого в майбутніх святах у новому році. І тільки зарядити... от, будь ласка - "Хлопці! Зарядити доброю енергією! Зі святом. Сигарети курите? - Куримо. - Давайте, такий девіз: "Лучше їсти конфету, ніж курити сигарету! Согласны? Держи, молодец", - закликає Тарас, волонтер.

Для святкової ходи Національна організація скаутів України привезла святий вогонь з Віфлеєма. Його роздали помічникам святого Миколая, щоб ті ділилися ним з усіма охочими.

"Це всесвітня естафета передача світла миру з Віфлеєму. Вона започаткована більш ніж 30 років тому. Скаути з Австрії їдуть до Віфлеєму і беруть цей благодатний вогонь. Він символізує мир, добро та злагоду", - зазначила Віолетта Пугачова, член Національної організації скаутів України.

Святкова хода волонтерів - це лише старт новорічної акції "Не забудь привітати". Впродовж шкільних канікул волонтери завітають додому до дітей, які за станом здоров'я не можуть долучитися до новорічних святкувань. Таких родин у столиці - понад тисяча.