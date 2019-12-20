Червону скрипку Страдіварі слухали пасажири у харківському аеропорту. Сюди прилетіла американська скрипалька Елізабет Піткерн. Інструмент називають червоним, бо вкритий він яскравим покриттям. За легендою, майстер додав до лаку кров загиблої дружини.

Як звучить містична скрипка розкаже Світлана Шекера.

Американська скрипалька Елізабет Піткерн заходить до зали прильотів міжнародних рейсів у харківському аеропорту. В руках - сріблястий футляр із червоною скрипкою Страдіварі. Музикантка визнає: втомилася, бо хоч і летіла бізнес-класом, та ні на хвильку не заплющила очей.

"Подорожуючи зі скрипкою, я купую в літаку окреме місце поруч. Та це жарт! Як і будь-який інший інструмент, скрипку беруть у ручну поклажу. Тож я й стерегла її, очей не зводила. Спати не можна!", - розповідає Елізабет Піткерн, скрипалька зі США.

Елізабет показує інструмент прямо в залі летовища. Каже, митники були приголомшені семизначним числом у декларації. Інструмент застрахований на ще більшу суму - кілька мільйонів доларів. Цю скрипку 30 років тому жінці подарував дідусь. Інструмент купив на аукціоні Christie's.

"У 1990 році вона коштувала понад 3 мільйони доларів. Це був найдорожчий інструмент серед скрипок Страдіварі у світі, відтоді його ніхто не продавав, він завжди був в одних руках. Сьогодні ця скрипка коштує значно дорожче", - говорить Елізабет Піткерн, скрипалька зі США.

Хвилина налаштувань - і в залі лунають перші звуки.

"Ця скрипка просто сама грає!"

Слухачі аплодують. Деяких - звучання червоної скрипки зворушує до сліз.

"Я очень рада, что я посмотрела. Жалко, что мало. Ну, вот так вот живьем, очень близко - впечатление на всю жизнь! И вот когда я узнала, что будет живая скрипка Страдивари, что можно вот буквально на расстоянии вытянутой руки посмотреть скрипку, которой несколько сотен лет - для меня это большое событие в моей жизни", - вражена Юлія Авдєєва, жителька Харкова.

У Харкові Елізабет Піткерн візьме участь у благодійному концерті. Скрипалька багато подорожує, шукає по світу талановиту молодь, визнає - приїхати в Україну було нелегко.

"Вона до останнього сумнівалася - не тому, що вона не хотіла брати участь у концерті, тому що це - католицьке Різдво. Для них - це дуже велике свято, і вона пообіцяла мам, що 25 грудня вона обов'язково буде дома, за святковим столом. Тому таке маленьке диво в нас вже відбулося", - зазначила Віта Дубовик, речниця молодіжного симфонічного оркестру "Слобожанський".

Від сьогодні в Елізабет починаються репетиції з молодіжним симфонічним оркестром. Харків'яни почують скрипку Страдіварі вже у понеділок на концерті. Кошти від продажу квитків підуть на закупівлю обладнання для Богодухівського дитячого будинку-інтернату.