В столице ОАЭ Абу-Даби произошел жуткий инцидент. Живой краб забрался в ухо мужчины и застрял, сообщает издание Gulf News.

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По словам мужчины, в момент отдыха он почувствовал, как что-то попало в ухо. Уже через несколько часов неприятные ощущения усилились и появилась резкая боль. Врачи смотрели мужчину и обнаружили в правом ухе маленького краба.

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