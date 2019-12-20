Краб застрял в ухе туриста [ Редактировать ]
В столице ОАЭ Абу-Даби произошел жуткий инцидент. Живой краб забрался в ухо мужчины и застрял, сообщает издание Gulf News.
По словам мужчины, в момент отдыха он почувствовал, как что-то попало в ухо. Уже через несколько часов неприятные ощущения усилились и появилась резкая боль. Врачи смотрели мужчину и обнаружили в правом ухе маленького краба.
Морское существо извлекли живьем в ходе эндоскопической операции.
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