В пятницу, 20 декабря, в центре Киева продолжаются политические акции протеста. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, из-за протестов силовики патрулируют в усиленном режиме.

"Работники структурных подразделений столичной полиции, полиция диалога, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники продолжают нести службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных ранее массовых мероприятий с участием граждан", - говорится в сообщении.

Отметим, протестующие против рынка земли перекрыли улицу Крещатик в районе ЦУМа. Недовольные автомобилисты сначала сигналили, но после стали разворачиваться и объезжать.

Ранее 17 декабря, в центре Киева полицейские совместно с бойцами Нацгвардии усилили меры безопасности.