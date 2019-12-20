В центре Киева продолжаются акции протеста [ Редактировать ]
В пятницу, 20 декабря, в центре Киева продолжаются политические акции протеста. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Так, из-за протестов силовики патрулируют в усиленном режиме.
"Работники структурных подразделений столичной полиции, полиция диалога, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники продолжают нести службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных ранее массовых мероприятий с участием граждан", - говорится в сообщении.
Отметим, протестующие против рынка земли перекрыли улицу Крещатик в районе ЦУМа. Недовольные автомобилисты сначала сигналили, но после стали разворачиваться и объезжать.
Ранее 17 декабря, в центре Киева полицейские совместно с бойцами Нацгвардии усилили меры безопасности.
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