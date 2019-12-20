В Афганистане произошло землетрясение мощностью 6,1, сообщает "УНН".

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Эпицентр подземных толчков находился в 113 километрах от столицы Афганистана - Кабула, и залегал на глубине 214 км. Население города составляет 3 млн человек.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Ранее сообщалось, что у берегов Гватемалы случилось мощное землетрясение.