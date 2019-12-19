У берегов Гватемалы случилось мощное землетрясение [ Редактировать ]
В четверг, 19 декабря, у берегов Гватемалы произошло землетрясение мощностью 5,9. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на побережье, в 113 километрах от города Гватемала, и залегал на глубине 67 км. Население города составляет 995 тыс. человек.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Ранее сообщалось, что в Китае произошло сильное землетрясение, а также в Албании объявили чрезвычайное положение.
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