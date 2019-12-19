В четверг, 19 декабря, у берегов Гватемалы произошло землетрясение мощностью 5,9. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на побережье, в 113 километрах от города Гватемала, и залегал на глубине 67 км. Население города составляет 995 тыс. человек.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Ранее сообщалось, что в Китае произошло сильное землетрясение, а также в Албании объявили чрезвычайное положение.