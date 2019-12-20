20 грудня 2019 по 31 січня 2020 року у The Line Contemporary Art Space (Лондон) відбудеться міжнародний фестиваль фотографії, живопису, інсталяції, скульптури, відео-мистецтва ALCHEMIC BODY FIRE . AIR . WATER . EARTH 2019, в рамках якого художниця ZINAЇDA представить свою роботу Flow.



На думку ZINAЇDA будь-що в природі, як і тіло людини, складається з п’яти першоелементів землі, повітря, ефіру, води та вогню. Щоб мати змогу використовувати сили природи, спрадавна людина почала кодувати першоелементи. Код - це простір, в якому взаємодія з природними стихіями стає можливою.



"Я розглядаю тему кодування елементів на прикладі традицій, що існували на терені теперішньої чорнобильської зони відчуження. Мало досліджені до аварії, вже після їх і зовсім накрило, мовляв, "чорною хмарою", через що провадити етнографічні розвідки стало вкрай важко все замело попелом. У моїй роботі кожний символ - це енергія окремого елемента. FLOW - своєрідний перфоманс, у якому я, завдяки позосталим знанням та залишкам побутових речей, що їх знайдено під час експедицій, реконструюю основні коди традиційного побуту й декоративно-ужиткового мистецтва тамтешніх жителів", - вказує ZINAЇDA.



Організатори ALCHEMIC BODY FIRE . AIR . WATER . EARTH 2019 запросили художників із 50 країн світу. У події візьме участь міжнародна спільнота професійних кураторів, галеристів, колекціонерів, редакторів та видавців