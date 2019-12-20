В ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом політичний експерт Володимир Фесенко та народний депутат попереднього скликання Тетяна Острікова розповіли про те, чим закінчаться кримінальні справи проти екс-президента Петра Порошенка та перспективи діяльності уряду Олексія Гончарука.

"Кримінальних проваджень багато, але звинувачень поки що - лише по одній справі. Я думаю, що турбуватись Петру Олексійовичу потрібно, але тільки наступного року і не відразу. Тому що треба буде збирати докази і докази вагомі", - зазначив Фесенко.

В той же час, Тетяна Острікова розповіла, чи вірить у те, що екс-президент опиниться на лаві підсудних.

"Я вірю в невідворотність покарання. Я як юрист, мушу в це вірити. Для кожного, хто вчинив злочин серйозний, що це покарання настане. Неважливо, чи посадять Порошенко. Важливо, що буде побудована така правоохоронна система, яка буде забезпечувати посадку кожного, хто порушить закон", - додала Острікова.

Також, політичний експерт розповів, чи вірить у те, що директору НАБУ Артему Ситнику залишилось бути кілька тижнів на посаді.

"Підстави зараз з'явились…В законі про НАБУ підстава для звільнення - це якраз поява вироку суду. А далі має бути рішення президента або Верховної Ради. Проте, там складна процедура. Третина депутатів мають висунути таку ініціативу, а це треба ще зібрати голоси, а потім більшість. Тому, я вважаю, ключовий чинник - воля президента", - зауважив Фесенко.

Крім того, він підкреслив, скільки може зберігатись рівень довіри українців до президента та перспективи уряду Гончарука.

"Поки що виборці відрізняють оцінку діяльності. Критичні настрої зростають, і соціологи це теж підтверджують, але особисте ставлення до президента залишається позитивним… Проте, я думаю, що хмари над Гончаруком і над цим урядом вони стають все сильнішими. І я думаю, що наступного року нас чекають деякі кадрові зміни", - сказав Фесенко.

