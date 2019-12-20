Скільки ж коштуватиме газ у наступному році?

Повернемось до розмови з прем'єр-міністром за кілька хвилин. А зараз до газової теми. Україна, Євросоюз та Росія нарешті дійшли згоди щодо умов транзиту газу через територію нашої держави. Жодних конкретних подробиць учасники переговорів поки не оприлюднили. І не зрозуміло, коли підпишуть новий контракт про транзит.

Однак від цієї угоди залежить одне з базових питань про життя в нашій державі - скільки ж коштуватиме газ у наступному році? Поки можна сказати, що ймовірні різні сценарії - як зростання, так і зниження ціни. Тему продовжить Олексій Пшемиський.

Житель села Лимани на Миколаївщині Володимир Олександрович показує свій запас дров. У 87 років рубає та пиляє сам.

15 років прослужив на флоті водолазом-підривником. Тож до важкої праці, каже, звик. Та от до чого звикнути не може, так це до тарифів.

"В мене пенсія три з хвостиком. А за газ треба 3800. Тільки за газ. В мене парове було. Котел повинен горіти, плита газова. На газ для плити ще можна потратитися. А на парове вже все. От мої гроші і топливо - і порахуйте. Тільки на один газ я оддаю свою пенсію", - розказує Володимир Усинок, житель села Лимани.

Після стрімкого подорожчання газу опалює будинок лише дровами.

"Газовим котлом я вже два роки не користуюся".

За останні півроку блакитне паливо подешевшало, бо ціни в Європі впали. Та попри це, таких, як Володимир Олександрович, понад 10 мільйонів: українців, які отримують субсидії, адже просто не можуть сплачувати занадто високі комунальні рахунки. Найдорожчий у платіжках саме газ. І питання, скільки паливо коштуватиме наступного року, досі без відповіді.

"Дуже багато залежить від газових перемовин, які зараз тривають стосовно транзиту і покупки газу. Я думаю, що переговори проходять конструктивно і є хороші шанси, щоб транзит залишався і в наступному році, і в січні наступного року", - говорить Андрій Герус, голова Комітету ВР з питань житлово-комунальних послуг.

Щороку Україна заробляє понад три мільярди доларів на транзиті російського газу в Європу. Ці гроші, зокрема, йдуть і на субсидії. Утім, з першого січня термін дії договору спливає. Без нового контракту країна втратить більшу частину доходів, у Європі може виникнути дефіцит палива, а отже стрімко зростуть ціни.

"Зростання може бути дуже відчутним 50-60 відсотків. Справа в тому, що трейдери в Європі чекають цієї кризи, щоб зіграти на підвищення. Вони всі склади забили газом і не знають, куди його діти", - говорить Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

Уже наступного року, згідно із зобов'язаннями перед МВФ, Україна має повністю перейти на ринкові ціни. І тоді, якщо новий транзитний договір укласти не вдасться, вартість газу може сягнути 12, а то й 13 тисяч гривень за тисячу кубів. Утім, у парламенті кажуть: це малоймовірно.

"Я не вірю, що ціна підниметсья до 13 тисяч - це скоріше політичні дискусії. Якщо буде продовжений контракт на транзит, будуть більші обсяги газу в східній європі і відповідно в Україні", - говорить Андрій Герус, голова Комітету ВР з питань житлово-комунальних послуг.

Експерти певні - контракт буде. Питання - коли.

"До першого січня договору не буде зараз буде дуже емоційна реакція європейських, німецьких колег на рішення по "Північному потоку - 2" і це завадить підписати до нового року, я так думаю", - вважає Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

Аби захистити українців від можливих стрибків, в уряді розробили так звану страхову ціну - фіксовану вартість, за якою споживачі платитимуть за газ до першого травня.

"Для мене як для споживача повна ціна 6200. Якщо я порівнюю з минулим сезоном, коли для мене, як споживача - повна ціна була 8600. То я розумію, що воно виглядає значно краще", - говорить Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

Та, на думку інших експертів, якщо врахувати податки й вартість транспортування палива, реальні цифри у платіжках можуть бути вищими.

"Они сказали, что страховая цена у них будет семь с чем-то без налогов, то есть там выходит около восьми тысяч за тысячу кубических метров. Это то, что придет вам в платежке", - поясняє Валентин Землянський, експерт із питань енергетики.

Головна проблема ринку газу в Україні - відсутність конкуренції. А тому й про низькі суми у платіжках поки що думати зарано. Для цього потрібно реформувати ринок.

"Когда будет работать формула, о которой говорил Зеленский - когда частично реверс, частично у "Газпрома", частично наш газ - тогда будет абсолютно адекватный тариф. То есть он не будет превышать пять гривен за кубометр и его хватит всем - и облгазам, и к тому, чтобы вернуться к развитию газовой отрасли, и программе газификации", - стверджує Валентин Землянський, експерт із питань енергетики.

Та от у Володимира Олександровича поки що своя програма. Результатів переговорів він не чекає, натомість береться за пилку.

"Прогноз каже, що січень буде дуже морозний. Тоді і більше дрів треба буде. А так я на півночі стільки пробув, що я звиклий до холоду. Ковдрою закутався - і так".