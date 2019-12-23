В Святошинском районе Киева недалеко от улицы Владимира Покатила на территории парка "Юность" нашли труп парня. Тело было со следами насильственной смерти.

По предварительной информации, на теле погибшего, в районе сердца, нашли колотую рану. Вероятнее всего, она и стала причиной смерти. При осмотре погибшего, нашли все личные вещи. Также рядом с парнем лежал рюкзак.

Личность удалось установить благодаря пропуску на работу. Ему было 22 года. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку, а также мужчина во время свидания показал женщине труп.