В Киеве парня зарезали в парку [ Редактировать ]
В Святошинском районе Киева недалеко от улицы Владимира Покатила на территории парка "Юность" нашли труп парня. Тело было со следами насильственной смерти.
По предварительной информации, на теле погибшего, в районе сердца, нашли колотую рану. Вероятнее всего, она и стала причиной смерти. При осмотре погибшего, нашли все личные вещи. Также рядом с парнем лежал рюкзак.
Личность удалось установить благодаря пропуску на работу. Ему было 22 года. Подробности случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку, а также мужчина во время свидания показал женщине труп.
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