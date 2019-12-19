В Днепре женщина зверски зарезала сожителя [ Редактировать ]
В Днепре на улице Юности случилось страшное убийство. Так, известно, что женщина зарезала кухонным ножом своего сожителя. Красногвардейский районный суд признал 53-летнюю женщину виновной в убийстве своего сожителя. Ее приговорили к семи годам лишения свободы, передает "Информатор".
Полицию в тот день вызвали сотрудники скорой помощи. Медики сообщили, что на полу в спальне лежит мужчина с кухонным ножом в груди, при этом, в доме находятся его мама и сожительница. Странным в ситуации было то, что кровь возле тела до приезда бригады явно кто-то пытался вымыть. Вместе с тем, женщины утверждали, что увидели мужчину уже лежащим на полу, когда проснулись.
Как стало известно в ходе разбирательств, незадолго до смерти мужчина вместе со своей сожительницей выпивали. Позже - начали ссориться. Закончился конфликт тем, что женщина взяла нож и ударила его в грудную клетку. От полученной травмы мужчина умер на месте.
Обвинение в соврешении уголовного преступления по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой. Вместе с тем, свою вину женщина признала. Ближайшие семь лет она проведет за решеткой.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку, а также мужчина во время свидания показал женщине труп.
по теме
В Днепре мужчина изрезал друга ножом
Конфликт начался то время, когда мужчины распивали спиртные напитки
Под Днепром поезд разорвал мужчину на части
От полученных травм он погиб на месте
Возле роддома нашли труп мужчины
Предположительно, он лежал на холоде около 2 часов
В Днепре мужчина до смерти забил жену топором
Между бывшими супругами возник конфликт, в ходе которого завязалась драка
В Днепре соседи нашли повешенного парня
Так, в одной из квартир дома прибывшие полицейские обнаружили тело мужчины в петле