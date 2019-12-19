В Днепре на улице Юности случилось страшное убийство. Так, известно, что женщина зарезала кухонным ножом своего сожителя. Красногвардейский районный суд признал 53-летнюю женщину виновной в убийстве своего сожителя. Ее приговорили к семи годам лишения свободы, передает "Информатор".

Полицию в тот день вызвали сотрудники скорой помощи. Медики сообщили, что на полу в спальне лежит мужчина с кухонным ножом в груди, при этом, в доме находятся его мама и сожительница. Странным в ситуации было то, что кровь возле тела до приезда бригады явно кто-то пытался вымыть. Вместе с тем, женщины утверждали, что увидели мужчину уже лежащим на полу, когда проснулись.

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Как стало известно в ходе разбирательств, незадолго до смерти мужчина вместе со своей сожительницей выпивали. Позже - начали ссориться. Закончился конфликт тем, что женщина взяла нож и ударила его в грудную клетку. От полученной травмы мужчина умер на месте.

Обвинение в соврешении уголовного преступления по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой. Вместе с тем, свою вину женщина признала. Ближайшие семь лет она проведет за решеткой.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку, а также мужчина во время свидания показал женщине труп.