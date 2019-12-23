У Парижі помер відомий французький модельєр [ Редактировать ]
У Парижі помер відомий французький модельєр Емануель Унгаро. Йому було 86 років. У вісімдесятих роках Унгаро був хедлайнером модних показів. Його вбрання носили Жаклін Кеннеді, Катрін Деньов та Ізабель Аджані.
Перчинка дизайнера, що принесла йому світову славу, - це використання яскравих кольорів, драпувань і тканин із принтами. Від справ Унгаро відійшов 2004.
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