Ялинка в подарунок. У Дніпрі багатодітні матері, малозабезпечені, пенсіонери та інваліди можуть отримати різдвяне дерево задарма. Як і де - відповіді знає Олена Мендалюк.

Продавцям на цьому торговельному майданчику і посміхаються, і обіймають їх. Адже ялинки тут роздають за спасибі. Про акцію пані Валентина дізналася від подруги.

"Маленькие такие вот. - Маленькую, маленькую, мне большая не надо. Я одна", - говорить Валентина, жителька Дніпра.

У Олени троє дітей. Зізнається: сімейний бюджет не дозволяє придбати велику та пишну ялинку, тому придивляється до менших. Обравши ж красуню - отримала її безкоштовно. Така щедрість жінку здивувала.

"Бесплатно даем елки, вы не знали? - Нет. - Бесплатно. Вот, возьмите покрасивее. - Очень удивительно. Сейчас это очень редко, чтобы предоставлялись какие-то вещи бесплатно. Тем более, спасибо большое, что многодетным такое предоставляется", - говорить Олена Височина, жителька Дніпра.

Акцію "ялинку за спасибі" у Дніпрі започаткували ще торік. Роздавали їх лише в одному місці. Вже сьогодні у чотирьох районах міста багатодітні матері, малозабезпечені, пенсіонери та інваліди можуть отримати безкоштовно новорічні деревця. Для акції спеціально закупили сотні ялинок висотою близько метра майже на 10 тисяч гривень.

"Сортируем, чтобы человек ушел доволен. Хотя бы такую в банку поставил и у него была елка на Новый год".

Небайдужі закликають долучатися до добрих справ.

"Хотел обратиться ко всем предпринимателям, кто занимается в парках. У них там сладкая вата, какие-то атракционы. Чтобы они тоже проводили такие акции. Для них это вообще ничего не стоит. Накрутить ту вату или дать прокатнутся или попрыгать на батуте", - говорить Сергій Осипенко, благодійник.

Ялинки ж за спасибі роздаватимуть до 31 грудня.