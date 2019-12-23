Понад три тисячі іграшкових солдатиків вишикувалися у вітринах музею Палацу інвалідів у Парижі. Виставка показує найславетніші сторінки минувщини французького війська від Середньовіччя до Другої світової війни.

Над кожним маленьким персонажем працювали художники, щоб забезпечити історичну достовірність. Музейники кажуть - у передріздвяний період навмисне влаштували таку виставку. Хочуть заохотити і дітей, і дорослих до вивчення військової історії.