У Парижі влаштували унікальну історичну виставку [ Редактировать ]
Понад три тисячі іграшкових солдатиків вишикувалися у вітринах музею Палацу інвалідів у Парижі. Виставка показує найславетніші сторінки минувщини французького війська від Середньовіччя до Другої світової війни.
Над кожним маленьким персонажем працювали художники, щоб забезпечити історичну достовірність. Музейники кажуть - у передріздвяний період навмисне влаштували таку виставку. Хочуть заохотити і дітей, і дорослих до вивчення військової історії.
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